المشي للخلف أحدث ترندات تيك توك.. وهذا رأي الخبراء

انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة المشي للخلف عبر صفحات المدربين الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على فوائدها الاستثنائية.

وتقول المدربة الرياضية كالي أوت، التي يتابعها مئات الآلاف في تيك توك "إن المشي للخلف يقوي العضلات التي لا نستخدمها عادة والموجودة حول الركبتين، الأمر الذي يزيد ثباتها ويمنع الإصابات".

وفي حديث له مع نيويورك بوست، أشار المدرب الرياضي الشهير مايكل هاملن إلى أن "المشي للخلف قد يكون صعبا في البداية، لذلك يُنصح بتطبيقة على شكل موجات قصيرة فقط، قبل أن يصبح الشخص متمكنا تماما منه".

وشدد هاملن على أن هذا التمرين ليس مفيدا للركبة فحسب، بل هو رائع لعضلات الفخد الرباعية أيضا.