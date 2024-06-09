"تتجاوز الطعم".. 5 فوائد لاستهلاك 3 تمرات يومياً
عندما يتعلق الأمر بالصحة والرفاهية، قد يكون لأبسط الأطعمة أكبر تأثير. التمر، ثمرة شجرة نخيل التمر، واحدة من هذه الأطعمة.
ورغم أن التمر تم تقديره لنكهته الشهية وحلاوته الطبيعية لأجيال، فإن مزاياه تتجاوز الطعم.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فوائد صحية لتضمين ثلاث تمرات في روتينك اليومي:
مصدر غني بالعناصر الغذائية
يحتوي التمر على الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ب6، والألياف.
ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن التمر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.
تحسين صحة الجهاز الهضمي
بفضل محتواه العالي من الألياف، يعمل التمر كملين طبيعي، مما يساعد على الهضم ويمنع الإمساك. وجدت دراسة في مجلة التغذية أن تناول التمر يساعد على تحسين انتظام الأمعاء وزيادة الشعور بالشبع.
دعم صحة القلب
يمكن للتمر أن يلعب دوراً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن التمر قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
وفقاً لبحث في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، مضادات الأكسدة في التمر قد تساعد على منع أكسدة الكوليسترول الضار.
الحفاظ على قوة العظام
التمر مصدر جيد للمعادن، مثل الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، التي تلعب دوراً في صحة العظام.
وتشير الأبحاث إلى أن تناول التمر بانتظام قد يساعد على منع فقدان العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
تنظيم مستويات السكر في الدم
على الرغم من حلاوة التمر الطبيعية، يمكن تضمينه في نظام غذائي متوازن لمرضى السكري.
ويحتوي التمر على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم؛ ما يعني أنه يتم هضمه وامتصاصه ببطء، الأمر الذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً في مستويات السكر في الدم.