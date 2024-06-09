"تتجاوز الطعم".. 5 فوائد لاستهلاك 3 تمرات يومياً

دعم صحة القلب

يمكن للتمر أن يلعب دوراً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن التمر قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقاً لبحث في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، مضادات الأكسدة في التمر قد تساعد على منع أكسدة الكوليسترول الضار.

الحفاظ على قوة العظام

التمر مصدر جيد للمعادن، مثل الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، التي تلعب دوراً في صحة العظام.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول التمر بانتظام قد يساعد على منع فقدان العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تنظيم مستويات السكر في الدم

على الرغم من حلاوة التمر الطبيعية، يمكن تضمينه في نظام غذائي متوازن لمرضى السكري.

ويحتوي التمر على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم؛ ما يعني أنه يتم هضمه وامتصاصه ببطء، الأمر الذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً في مستويات السكر في الدم.