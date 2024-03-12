العسل وشراب القيقب ودبس التمر.. هل تعتبر بدائل صحية للسكر؟

يُجمع الخبراء في مجال الصحة على أن الاستهلاك الزائد للسكر قد يؤدي للإصابة بالتهابات مزمنة ومشاكل في القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني، كما تم ربط تناوله، أخيرًا، بتراجع الصحة العقلية والاكتئاب.

ولأن الجميع بات يعرف المخاطر، يلجأ كثيرون لاستبدال السكر المكرر ببدائل تحلية طبيعية كدبس التمر وصبار الأغاف، والعسل وشراب القيقيب، معتقدين أنها خيارات أفضل صحيا، لكن ماذا يقول الخبراء؟

مشكلة السكر

توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك ما يقرب من 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا للنساء و9 ملاعق صغيرة يوميًا للرجال.

وبحسب الخبراء، فإن المحليات الطبيعية مليئة بالسكر والسعرات الحرارية، لكنها قد تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان، على عكس السكر المصنع الذي لا قيمة غذائية له.

وأضافوا أن الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تجعل المحليات الطبيعية، مثل العسل وشراب القيقب ودبس التمر، أكثر صحية من السكر المكرر بنسبة طفيفة فقط، لكن الإكثار منها سيؤدي حتما لاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، ما قد يؤدي في نهاية المطاف للإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

وحذّر الخبراء من تناول المحليات الطبيعية أو إضافتها للمشروبات أو الحلويات والمخبوزات بشكل مبالغ فيه، مشددين على أن ضررها لا يختلف عن تناول السكر المكرر.