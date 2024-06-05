حذَّر أطباء من 5 علامات تنذر بوجود مشكلات في الكبد، الذي يعد واحدًا من أعضاء جسم الإنسان المهمة، مؤكدين أن أي خلل في الكبد قد يسبب مشكلات صحية عديدة، كتخثر الدم، والتهاب الكبد، وحتى السرطان.

وأورد موقع "هوف بوست" العلامات التي ذكرها الأطباء وخبراء الصحة على النحو الآتي:

إصفرار الجلد أو العينين

إن "إصفرار بياض العينين أو الجلد، المعروف باسم اليرقان يعد من العلامات الخفية لأمراض الكبد"، وفق قول طبيب الكبد والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، بوبو بانيني.

ويحدث هذا الإصفرار عندما تكون هناك زيادة في البيليروبين، وهي صبغة صفراء اللون تُصنع أثناء تكسر خلايا الدم الحمراء، وتمر عبر الكبد، ويتخلص منها الجسم في النهاية، لكن الزيادة فيها يمكن أن تسبب اليرقان.

ورغم أن المستويات المرتفعة من البيليروبين لا تمثل دائمًا مشكلة كبيرة بالنسبة للبالغين، إلا أن المشكلة الأساسية المسببة لها يمكن أن تكون كذلك، ولهذا السبب من الضروري التحدث مع الطبيب، إذا لاحظت أي إصفرار في الجلد أو العينين.