10 أعراض صحية قد تدل على مشاكل في الكبد

يؤدي الكبد دورًا حيويًا ومحوريا في جسم الإنسان، حيث يؤدي أكثر من 500 وظيفة، بما في ذلك تصفية السموم من الدم وإنتاج البروتينات الضرورية لتخثر الدم والهضم، إضافةً إلى تنظيم مستويات السكر في الدم.

وبحسب الأطباء هناك علامات واضحة تدل على أن صحة الكبد ليست على ما يرام، أبرزها

الاصفرار

اصفرار الجلد أو العينين يُعدّ من الأعراض الرئيسة لمرض اليرقان، الذي يحدث بسبب انسداد الأقنية الصَّفراويَّة.

الإرهاق المتواصل

يمكن أن يكون علامة على مشاكل الكبد؛ إذ يؤثر على قدرتك في تنفيذ الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

ألم وانتفاخ في البطن

قد يشير الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن إلى وجود مشاكل في الكبد.