5 أخطاء في نظامك الغذائي تجعلك "جائعا" باستمرار

تخطي الوجبات أو تناول الطعام بسرعة

يستغرق الدماغ بعض الوقت حتى يتم يطلق هرمونات الشبع، لذا ينصح الخبراء بعدم تناول الطعام "أثناء التنقل".

ويتابعون: "امضغ طعامك ببطء وتناوله بعناية.. وإذا فاتتك وجبة أو اثنتين، عند تناول الطعام، قد تشعر بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة حيث يحاول جسمك تعويض السعرات الحرارية المفقودة".

وفي حال تخطيت إحدى الوجبات فحاول تناول وجبة خفيفة صحية.

تناول الأطعمة التي تسبب خللَا في نسبة السكر في الدم

الأطعمة سريعة الهضم مثل الخبز الأبيض أو المعكرونة لا تشعرك بالشبع. وهنا يقول الخبراء "يمكن أن تسبب هذه الأطعمة ارتفاعا بنسبة السكر في الدم يليها انخفاض؛ مما قد يجعلك تشتهي الأطعمة السكرية مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تناول الطعام".

عدم شرب كمية كافية من الماء

يمكن أن يرسل الجسم أحيانًا إشارة بأنك جائع عندما يكون في حاجة إلى الماء.

ويقول الخبراء، "إن شرب كمية كافية من الماء (حوالي لترين يوميًّا) يمكن أن يساعدنا على الشعور بالشبع ويمنعنا من الشعور بالجوع الشديد، كما من المهم شرب كوب من الماء قبل الأكل بنصف ساعة".

عدم تناول الوجبات الخفيفة بحذر

إن عدم تناول وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية يسبب شعورا متواصلا بالجوع.

وبدلاً من ذلك، ينصحك الخبراء باختيار وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية مثل الفاكهة أو المكسرات أو البقوليات، واحرص على الانتباه إلى أحجام الحصص.

ويقول الخبراء، "إن تناول الوجبات الخفيفة المدروسة يمكن أن يساعد في تنظيم شهيتك، كما يساهم في اتباع نهج صحي لتناول الطعام طوال اليوم".

