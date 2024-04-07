احذر أدوية التخسيس.. أطعمة تقتل الجوع وتشعرك بالشبع لساعات

العدس والفاصوليا

تحتوي البقوليات، التي تشمل العدس والفاصوليا والفول السوداني، على الكثير من الألياف والقليل من السعرات الحرارية.

وقال خبراء التغذية إنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وهو النوع الذي يمتص الماء؛ مما يجعلها مشبعة.

وأوضحوا أن الألياف القابلة للذوبان تزيد من إفراز هرمون يسمى GLP-1 في الأمعاء، وهو المركب نفسه الذي يُنشطه عقار Ozempic، ولكن على نطاق أقل كثافة.

وبحثت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2010 في البقوليات كغذاء لفقدان الوزن، فوجدت أنها ساعدت المشاركين على إدارة أوزانهم فعلا.

كما أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات تحتوي على البقوليات شعروا بالشبع بنسبة 31% أكثر من الأشخاص الذين تناولوا وجبات تحتوي على المعكرونة والخبز، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2014 لتسع دراسات مختلفة أجراها باحثون من جامعة تورنتو.

شوربة المينسترون

وجدت مراجعة أجريت عام 2020 أن الحساء يمكن أن يكون أكثر إشباعًا من الوجبات الصلبة المصنوعة من المكونات نفسها.

وقد يكون هذا بسبب أن جسمك يستجيب للجوع والعطش بطريقة مماثلة، وفي بعض الأحيان عندما تشعر بالجوع، فأنت في الواقع تعاني من الجفاف، كما يؤكد الخبراء. لذلك، فإن تناول الكثير من الماء في الحساء يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع أكثر.

وقال الخبراء إن أنواع الحساء ليست متساوية، وأن مدى شعورك بالشبع بعد تناوله يعتمد بشكل كامل على نوعه.

وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون حساء المينسترون مشبعًا للغاية؛ لأنه يحتوي على ألياف من الفاصوليا والخضراوات والكربوهيدرات. في حين أن حساء آخر يحتوي على مكونات أقل كثافة من العناصر الغذائية، مثل شوربة البصل، قد يكون أقل إشباعًا.