كيف يؤثر غياب أحد الوالدين على نمو الطفل؟

يقول الخبراء النفسيون، إن غياب أحد الوالدين عن المنزل له عواقب خطيرة على نمو الأطفال.

وبحسب تقرير نشره موقع elpais، فإن غياب الأب أو الأم قد يكون لأسباب متعددة أبرزها العمل، أو السفر، أو الطلاق أو الوفاة.

ويؤكد طبيب علم نفس الأطفال، الدكتور "إيسون مينديا"، إن متلازمة غياب الوالدين تؤثر على الطفل بطرق مختلفة، مشددا على أن "نقص المودة له تأثير مباشر على نمو الطفل العاطفي والجسدي والعقلي، ففي جميع الحالات السابقة يبرز شعور التخلي".

ويضيف أن غياب أحد الوالدين جسديا، يؤثر على الطفل عاطفيا؛ حيث يحرمه من العيش في بيئة أسرية لها ضوابط وحدود.

ويوضح الدكتور ميدنيا قائلا: "الآباء الغائبون يتركون أطفالهم يعانون من النقص العاطفي؛ ما يجعلهم يشعرون بالانزعاج والوحدة والفراغ، فيصبح الطفل في حالة بحث مستمر عن دعم الغرباء لملء فراغه العاطفي".