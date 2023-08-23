دراسة تكشف العلاقة بين تطور الطفل وجلوسه أمام الشاشة

سلطت دراسة يابانية حديثة، نشرت أمس الاثنين في مجلة JAMA Pediatrics، الضوء على العلاقة بين الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة وبين التأخر في التطور.

وحاول الباحثون المشرفون على الدراسة توضيح العلاقة بين الوقت الذي يقضيه الرضع أمام الشاشة ونتائجهم في خمسة مجالات تطويرية، هي: التواصل، والحركة الكبيرة، والحركة الدقيقة، وحل المشكلات، والمهارات الشخصية والاجتماعية.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الدراسة استندت لتحليل بيانات ذاتية الإبلاغ من 7,097 شخصا، حيث وجد الباحثون أن هناك ترابطًا بين الوقت أمام الشاشة الذي يزيد على ساعة واحدة عند سن سنة، وتأخر التطور في مجالات التواصل والحركة الدقيقة وحل المشكلات والمهارات الشخصية والاجتماعية عند السنتين.

وعند سن الرابعة وجد الباحثون أن الارتباط يستمر فقط في تأخر التطور في مجالات التواصل وحل المشكلات، ولكن احتمالية التأخر تنخفض لهاتين الفئتين.

وأوضحت الصحيفة أنه عند سن السنتين، يكون الارتباط بارزًا للغاية عند الأطفال الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر أمام الشاشة، مقارنة بالذين يقضون أقل من ساعة واحدة في مشاهدة الشاشة.

وأضافت: "يكون التأخر التطويري أكثر بـ 4.78 مرة في مهارات التواصل، وأكثر بـ 1.46 مرة في مهارات الحركة الكبيرة، وأكثر بـ 1.74 مرة في مهارات الحركة الدقيقة، وأكثر بـ 2.67 مرة في مهارات حل المشكلات، وأكثر بـ 2.1 مرة في المهارات الشخصية والاجتماعية".

وعند سن الرابعة يستمر الارتباط فقط في مهارات التواصل وحل المشكلات، بالنسبة للأطفال الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر أمام الشاشة عند سن السنة، مقارنةً بالذين يقضون أقل من ساعة واحدة في مشاهدة الشاشة عند سن السنة.

وشرحت الصحيفة بخصوص هذه الفئة قائلة: "تكون احتمالية التأخر في مهارات التواصل عند أربع سنوات أكثر بـ 2.68 مرة، وأكثر بـ 1.91 مرة في مهارات حل المشكلات".

المصدر: صحيفة "ذا هيل" الأمريكية