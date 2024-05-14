ماذا يحدث لبشرتك عند تناول اللوز المنقوع بانتظام؟

يقول خبراء في مجال الصحة إن اللوز مصدر ممتاز للعناصر الغذائية التي تقدم فوائد عديدة للبشرة، فهو غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة والدهون الصحية.

ويساعد اللوز المنقوع بالماء على وجه الخصوص على ترطيب البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين والحماية من الأضرار التأكسدية، كما يمكن أن يساهم استهلاكه المنتظم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجلد بشكل عام.

ومن أهم تأثيرات اللوز المنقوع على البشرة:

الترطيب

اللوز المنقوع غني بالماء؛ ما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم. والترطيب المناسب ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة؛ لأنه يساعد على التخلص من السموم وتعزيز الدورة الدموية.

الحماية

اللوز مصدر جيد لمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين E والبوليفينول. وتساعد هذه المركبات على تحييد الجذور الحرة في الجسم، التي يمكن أن تسبب ضررًا مؤكسدًا للجلد وتسرّع من الشيخوخة.

ومن خلال تناول اللوز المنقوع بانتظام، يمكنك المساعدة على حماية بشرتك من الضغوطات البيئية والحفاظ على مظهر شبابي.