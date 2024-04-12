الآثار الجانبية لتناول الكثير من اللوز

رغم أن اللوز يوفر الكثير من الفوائد الغذائية لجسمك ابتداء من الدهون الصحية وصولًا إلى مضادات الأكسدة وفيتامين E والألياف، فإن الكثيرين يميلون لاستهلاكه بشكل زائد.

ويجمع الخبراء في مجال الصحة على أن الاعتدال هو المفتاح، وأن تناول الكثير من الأطعمة المليئة بالمغذيات لن يوفر فوائد صحية إضافية.

ويشيرون إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، واختلال في توازن العناصر الغذائية، ما قد يضر بالصحة العامة.

وهنا بعض الأضرار الناجمة عن تناول كميات كبيرة من اللوز:

جرعة زائدة من فيتامين E

يلعب فيتامين E دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجلد والعينين والجهاز المناعي.

ويعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E، كما إن استهلاكه كجزء من نظام غذائي متوازن مفيد للغاية، ومع ذلك، ينبغي على المرء أن يستهلكه بكميات معقولة؛ لأن الجرعة الزائدة يمكن أن تسبب سمية فيتامين E، ما يسبب آثارًا صحية ضارة، مثل: تقلصات المعدة والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

ويمكن أن تؤدي نسب فيتامين E المرتفعة إلى زيادة خطر النزيف، لأنه يمكن أن يتداخل مع تخثر الدم. كما يمكن أن تؤدي السمية المتزايدة إلى ضعف جهاز المناعة، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

زيادة الوزن

يقول خبراء التغذية إن اللوز يمكن أن يسبب زيادة في الوزن لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون الصحية.

وعند تناول الكثير منه دون أخذ عدد السعرات الحرارية بعين الاعتبار، فإن تلك السعرات الحرارية الإضافية يمكن أن تجعلك تكتسب المزيد من الوزن، لأن الجسم يخزنها على شكل دهون.