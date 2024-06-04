شرب الكحول على متن الطائرة قد يؤدي إلى الموت

كثيرون هم المسافرون الذي يشربون الكحول على متن الطائرة قبل الإقلاع، لكن خبراء في مجال الصحة أكدوا مؤخرا أن هذه الخطوة قد تكون "مميتة".

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن النوم على متن الطائرة بعد شرب الكحول يشكل ضغطًا إضافيًّا على عضلة القلب؛ مما يقلل من مستوى الأكسجين في الدم، ويؤدي أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب، حتى عند الركاب الشباب والأصحاء.

وقال الخبراء: "كلما تناولت المزيد من المشروبات الكحولية كلما زاد التأثيرات الخطيرة على صحتك".

ونصح أطباء القلب والأوعية الدموية شركات الطيران في تقييد الوصول إلى الكحول على متن الطائرة، خاصة خلال الرحلات الجوية الطويلة.

وقالت الدكتورة إيفا ماريا إلمينهورست، من مركز الطيران الألماني في كولونيا، في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "قد يكون الوضع مختلفًا بالنسبة للمسافرين الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا. قد يكون تشبع الأكسجين لديهم منخفضًا في البداية ثم ينخفض إلى مستويات أقل؛ لذلك قد تتفاقم الحالات الصحية مما يؤدي إلى حالات طوارئ طبية أثناء الرحلة. أنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة بتجنب شرب الكحول على متن الطائرات".