شرب الكحول على متن الطائرة قد يؤدي إلى الموت
كثيرون هم المسافرون الذي يشربون الكحول على متن الطائرة قبل الإقلاع، لكن خبراء في مجال الصحة أكدوا مؤخرا أن هذه الخطوة قد تكون "مميتة".
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن النوم على متن الطائرة بعد شرب الكحول يشكل ضغطًا إضافيًّا على عضلة القلب؛ مما يقلل من مستوى الأكسجين في الدم، ويؤدي أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب، حتى عند الركاب الشباب والأصحاء.
وقال الخبراء: "كلما تناولت المزيد من المشروبات الكحولية كلما زاد التأثيرات الخطيرة على صحتك".
ونصح أطباء القلب والأوعية الدموية شركات الطيران في تقييد الوصول إلى الكحول على متن الطائرة، خاصة خلال الرحلات الجوية الطويلة.
وقالت الدكتورة إيفا ماريا إلمينهورست، من مركز الطيران الألماني في كولونيا، في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "قد يكون الوضع مختلفًا بالنسبة للمسافرين الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا. قد يكون تشبع الأكسجين لديهم منخفضًا في البداية ثم ينخفض إلى مستويات أقل؛ لذلك قد تتفاقم الحالات الصحية مما يؤدي إلى حالات طوارئ طبية أثناء الرحلة. أنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة بتجنب شرب الكحول على متن الطائرات".
وجاءت هذه النتائج من دراسة شملت 48 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا. وكان نصف المشاركين ينامون في غرفة ذات ضغط هواء طبيعي، بينما ينام الآخرون في غرفة تحاكي ضغط المقصورة للطائرة في منتصف الرحلة. كما استهلك النصف الأول في كل مجموعة ما يعادل علبتين من البيرة أو كأسين من النبيذ. والنصف الآخر لم يشرب أي كحول.
المشاركون الذين ناموا في ظروف طبيعية بدون كحول كان لديهم مستويات ثابتة من الأكسجين في الدم عند حوالي 96٪، مع معدل ضربات قلب أثناء النوم يبلغ 64 نبضة في الدقيقة. لكن أولئك الموجودين في غرفة الضغط المرتفع والذين تناولوا الكحول، أظهروا انخفاضًا في مستويات الأكسجين في الدم إلى متوسط 85%، مع زيادة معدلات ضربات القلب إلى ما يقرب من 88 ضربة في الدقيقة أثناء النوم.