بعد حادثة الطائرة القطرية.. ما مدى خطورة المطبات الهوائية؟
بعد إصابة 12 مسافرا على متن طائرة الخطوط القطرية منذ ساعات، وبعد أن لقي شخص مصرعه وأصيب عدد آخر إثر الاضطرابات الشديدة على متن طائرة متجهة من لندن إلى سنغافورة أخيرا، ما هي المطبات الهوائية ومتى تحدث؟
قد يكون المسافرون على دراية بالاهتزاز المفاجئ الذي يمكن أن يحدث عندما تتعرض الطائرة لمطبات جوية، لكن لا يعلم الكثيرون أن تلك المطبات قد تكون خطرة، وقد تتسبب بحوادث مؤسفة.
وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي"، فإن معظم الاضطرابات داخل السُحب تحدث بسبب تيارات الرياح الصاعدة والنازلة، لكن السحب الأكبر حجمًا؛ كالرعدية أو الركامية، التي تكثر فيها حركات الهواء الفوضوية قد تنتج عنها اضطرابات أكثر شدة أحيانا.
وهناك نوع آخر من المطبات الهوائية يُطلق عليه اسم "اضطراب الهواء الصافي"؛ إذ تكون خالية من السُحب ولا يمكن رؤيتها، وهذا النوع هو الأكثر خطورة؛ لأنه يصعب على كابتن الطائرة اكتشافه أو تجنبه.
ما مدى خطورة المطبات الهوائية؟
يقول غي غراتون، الأستاذ المشارك في الطيران والبيئة في جامعة كرانفيلد لـ"بي بي سي"، إن الطائرات مصممة لتحمل أسوأ ما يمكن أن تسببه لها الاضطرابات الجوية.
ويضيف أنه من "غير المرجح" أن يؤدي الاضطراب إلى تدمير طائرة كاملة على الإطلاق.
ويحاول الطيارون تجنب المطبات والاضطرابات من خلال إبطاء سرعة الطائرة، وتشغيل إشارة ربط حزام الأمان.
ويقول الخبراء إنه في السيناريوهات القصوى، يمكن أن يتسبب الاضطراب بأضرار هيكلية للطائرة.
ويمكن أن تشكل المطبات الهوائية الشديدة خطراً على ركاب الطائرة؛ بسبب الحركة العنيفة التي قد تسببها، والتي ربما تؤدي إلى رمي أي شخص لا يضع حزام الأمان عبر المقصورة.
لكن خبراء سلامة الطيران يقولون إن الوفيات والإصابات الناجمة عن الاضطرابات الجوية تظل "نادرة" في سياق ملايين الرحلات الجوية العالمية.