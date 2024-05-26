بعد حادثة الطائرة القطرية.. ما مدى خطورة المطبات الهوائية؟

بعد إصابة 12 مسافرا على متن طائرة الخطوط القطرية منذ ساعات، وبعد أن لقي شخص مصرعه وأصيب عدد آخر إثر الاضطرابات الشديدة على متن طائرة متجهة من لندن إلى سنغافورة أخيرا، ما هي المطبات الهوائية ومتى تحدث؟

قد يكون المسافرون على دراية بالاهتزاز المفاجئ الذي يمكن أن يحدث عندما تتعرض الطائرة لمطبات جوية، لكن لا يعلم الكثيرون أن تلك المطبات قد تكون خطرة، وقد تتسبب بحوادث مؤسفة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي"، فإن معظم الاضطرابات داخل السُحب تحدث بسبب تيارات الرياح الصاعدة والنازلة، لكن السحب الأكبر حجمًا؛ كالرعدية أو الركامية، التي تكثر فيها حركات الهواء الفوضوية قد تنتج عنها اضطرابات أكثر شدة أحيانا.

وهناك نوع آخر من المطبات الهوائية يُطلق عليه اسم "اضطراب الهواء الصافي"؛ إذ تكون خالية من السُحب ولا يمكن رؤيتها، وهذا النوع هو الأكثر خطورة؛ لأنه يصعب على كابتن الطائرة اكتشافه أو تجنبه.