7 تغييرات تقلل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل

أكد تقرير، نشره موقع NDTV، أهمية تعديلات نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، مع التركيز على التدابير الاستباقية، التي يمكن للأفراد اتخاذها لحماية صحتهم.

وفيما يأتي 7 تغييرات في نمط الحياة مصممة خصوصًا للتخفيف من مخاطر التهاب المفاصل، بحسب الأطباء:

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد يضع ضغطًا على المفاصل؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات، وهشاشة العظام. ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة وأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى جانب النشاط البدني المنتظم، في إدارة الوزن وتقليل الضغط على المفاصل.

البقاء نشطًا

تحافظ التمارين المنتظمة على مرونة المفاصل، وتقوي العضلات الداعمة، وتقلل من الالتهاب، وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ويوصي الخبراء بالجمع بين التمارين الهوائية، مثل: المشي، والسباحة، وتدريبات القوة، لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا.

حماية المفاصل

إن تجنب الأنشطة التي تجهد المفاصل بشكل مفرط، مثل: الرياضات عالية التأثير، ورفع الأحمال الثقيلة، قد يمنع إصابات المفاصل التي تؤدي إلى التهابها.

وهنا ينصح الخبراء باستخدام تقنيات الرفع المناسبة، وارتداء الأحذية الداعمة، واستخدام معدات الحماية أثناء المجهود البدني.