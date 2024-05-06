7 تغييرات تقلل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل
أكد تقرير، نشره موقع NDTV، أهمية تعديلات نمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، مع التركيز على التدابير الاستباقية، التي يمكن للأفراد اتخاذها لحماية صحتهم.
وفيما يأتي 7 تغييرات في نمط الحياة مصممة خصوصًا للتخفيف من مخاطر التهاب المفاصل، بحسب الأطباء:
الحفاظ على وزن صحي
الوزن الزائد يضع ضغطًا على المفاصل؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات، وهشاشة العظام. ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة وأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى جانب النشاط البدني المنتظم، في إدارة الوزن وتقليل الضغط على المفاصل.
البقاء نشطًا
تحافظ التمارين المنتظمة على مرونة المفاصل، وتقوي العضلات الداعمة، وتقلل من الالتهاب، وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
ويوصي الخبراء بالجمع بين التمارين الهوائية، مثل: المشي، والسباحة، وتدريبات القوة، لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا.
حماية المفاصل
إن تجنب الأنشطة التي تجهد المفاصل بشكل مفرط، مثل: الرياضات عالية التأثير، ورفع الأحمال الثقيلة، قد يمنع إصابات المفاصل التي تؤدي إلى التهابها.
وهنا ينصح الخبراء باستخدام تقنيات الرفع المناسبة، وارتداء الأحذية الداعمة، واستخدام معدات الحماية أثناء المجهود البدني.
السيطرة على التوتر
يسهم التوتر المزمن في حدوث الالتهابات، وهو مقدمة معروفة لالتهاب المفاصل.
وينصح الخبراء بدمج تقنيات تخفيف التوتر، مثل: التنفس العميق، والتأمل، واليوغا، في روتينك، إلى جانب الانخراط في أنشطة ممتعة، وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية.
الإقلاع عن التدخين
يرتبط التدخين بارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الموجودة. وإن طلب المساعدة من المتخصصين في الرعاية الصحية، واستخدام وسائل الإقلاع عن التدخين، وتحديد المحفزات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الالتهابات في المفاصل.
الترطيب
يُعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًّا لصحة المفاصل؛ لأنه يحافظ على توسيد الغضاريف ويدعم وظائف الجسم. وينصح الخبراء بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًّا مع الحد من استهلاك المشروبات السكرية والكافيين، والتي يمكن أن تسهم في الجفاف.
أدوات الراحة
ينصح بتنفيذ إستراتيجيات، مثل: استخدام الأدوات المريحة، وتجنب فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف لحماية ودعم صحة المفاصل. لذا، فإن استخدام الكراسي ولوحات المفاتيح المريحة، وأخذ فترات راحة منتظمة للتمدد، واستخدام تقنيات الرفع الصحيحة قد يسهم في تقليل إجهاد المفاصل.
ومن خلال تبني هذه التغييرات في نمط الحياة، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بشكل كبير مع تعزيز الصحة العامة والرفاهية.