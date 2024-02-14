الكشف عن لقاح جديد لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي

كشف باحثون عن لقاح جديد مصمم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، ما يمثل تقدمًا كبيرًا يعطي الأمل لعدد كبير من المعرَّضين لخطر الإصابة بهذا المرض، وفق صحيفة "الغارديان".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التهاب المفاصل الروماتويدي يعد من الأمراض المزمنة التي تسبب التهابًا في الجسم، وآلامًا في المفاصل.

ويتأثر حوالي 18 مليون شخص على مستوى العالم بهذا المرض، الذي قد يؤدي إلى مشاكل في القلب أو الرئة أو الجهاز العصبي، وفق منظمة الصحة العالمية.

ورغم أن الإصابة بالمرض تبدأ عادة في منتصف العمر، إلا أن الأشخاص الأصغر سنًا معرضون أيضًا للإصابة به، ولا يوجد علاج يمكن أن يمنع هذا المرض، وفق الصحيفة.

وقالت إنه في تطور لافت، اكتشف الباحثون أن دواءً موجودًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، يحقنه المرضى في المعدة أو الفخذ، يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم المرض، أو حتى إيقافه تمامًا لدى أولئك الذين يعانون من الأعراض المبكرة.

ولفتت إلى أن تجربة سريرية وجدت أن عقار "أباتاسيبت" فعال في منع ظهور مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووصف الباحثون النتائج، التي نشرت في مجلة "لانسيت"، بالواعدة التي تحمل أخبارًا طيبة للأشخاص المعرَّضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

ويُوصف دواء "أباتاسيبت" للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن فريقًا بقيادة جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، استكشف ما إذا كان يمكن استخدام العقار لمنع المرض لدى الأشخاص الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة به، إذ يعمل عقار "أباتاسيبت" سواء تم إعطاؤه عن طريق الوريد في المستشفى أو من خلال الحقن الأسبوعية في المنزل، على استهداف سبب الالتهاب في الجسم.