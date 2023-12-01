إنتان الدم.. أعراض لا يجب تجاهلها

يعد الإنتان أو تعفن الدم من الحالات المرضية الخطيرة التي تهدد الحياة، وفيها يبالغ الجسم في ردة فعله تجاه العدوى، فيبدأ بمهاجمة أنسجته وأعضائه.

ووفقًا لبحث جديد نشرته صحيفة "تلغراف" فإن المعاناة من حالة صحية مزمنة قد يزيد من خطر الإصابة بالإنتان، كما هو الحال تمامًا مع تناول المضادات الحيوية بشكل مستمر.

وتفيد تقارير صحية أن الانتان يودي بحياة نحو 480 ألف شخص سنويًا حول العالم، أي أكثر من حالات الوفاة بسبب سرطان الرئة والأمعاء والثدي مجتمعة.

أعراض الإنتان

ويقول البروفيسور "بيتر غزال" مدير مشروع التعاون البحثي للإنتان في جامعة كارديف "المشكلة إن أعراض الإنتان قد تكون خفيفة للغاية في البداية، فقد يحدث ارتفاع طفيف في ضربات القلب أو ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم".

وأضاف: "تظهر الأعراض الشديدة فجأة، فيشعر المريض بتعب غير مسبوق وكأنه على وشك الموت".

من جانبه، أشار الدكتور "ماكيل رامزي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة المرضى الأمريكية، إلى أن الأطباء قادرون على إنقاذ 80% من مرضى الإنتان من خلال التشخيص والعلاج السريع، تفاديًا لبتر أطرافهم أو وفاتهم.