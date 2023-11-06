"أم الدم".. ماذا تعرف عن المرض المميت؟
"أم الدم" أو "أنورسما" مرض يؤدي إلى تلف جدار الأوعية الدموية، وتدلل عليه بعض المؤشرات مثل؛ تشوه الوجه واختلال النطق وفق أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، البروفيسور فلاديسلاف شافالينوف.
وكشف الطبيب أن تمدد الأوعية الدموية (أم الدم، أنورسما)، عبارة عن تلف جدار الأوعية الدموية، الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزقها أو تفكك طبقاتها. والأوعية الدموية الدماغية هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض.
وبحسب شالينوف، يمكن أن يصاب بهذا المرض حتى الشباب، ومن الضروري الذهاب إلى الطوارئ فورا عند ظهور هذه الأعراض.
وعن هذه الأعراض يشير الطبيب شالينوف بأنها علامات عصبية بؤرية، ويمكن أن تكون مختلفة ومتنوعة مثل: ضعف النطق، تشوه الوجه، تدلي اللسان، اختلاف حجم بؤبؤ العينين.
وحذر الطبيب من أن تلك الأعراض قد تشير إلى خطر الإصابة باحتشاء دماغي أو جلطة دماغية، ويمكن أن تكون العواقب وخيمة وتؤدي إلى شلل جزئي، وشلل عام، واضطراب الكلام، وحتى الموت، وفق "نوفوستي".