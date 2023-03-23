ساعات ذكية تقيس مستوى السكر دون نقطة دم

حققت شركة "أبل" الأمريكية حديثًا، سبقًا في التصدي لمرض السكري باستخدام الساعات الذكية من خلال مراقبة سكر الدم بواسطة تقنية مُدمجة في الساعات الذكية.

وتسمح التقنية الجديدة بقياس مستويات سكر الدم دون الحاجة إلى سحب دم أو اختراق الجلد أو التسبب بأي ألم، ما يشكل خطوة سباقة في علاج مرض السكري والتنبؤ به؛ وفقا لصحيفة "بلومبيرغ".

ويُصاب الجسم بالسكري عندما لا يستطيع تنظيم سكر الدم نتيجة عدم صنع الأنسولين بما يكفي (النوع 1) أو مقاومة الجسم للأنسولين مع مرور الوقت (النوع 2).

ويحتاج مريض السكري بنوعيه إلى أجهزة قياس يدوية تسحب عينة دم من الإصبع من خلال حقن إبرة لسحب قطرة الدم ووضعها على شريحة فحص، أو تراقب سكر الدم باستمرار من خلال وضع مستشعر تحت الجلد يفعل مراقبة سكر الدم 24 ساعة في اليوم.

وتتسبب أجهزة المراقبة التقليدية بإزعاج كبير للمرضى، ما يجعل التقنية الجديدة ذات فائدة كبيرة لراحة المرضى والسماح للأطباء بمراقبة مرضاهم عن بعد والوصول إليهم في المناطق النائية، فضلا عن مساعدة الرياضيين على مراقبة استهلاكهم من الكربوهيدرات خلال السباقات الطويلة.