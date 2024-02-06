كيف يؤثر سمك السلمون على صحة القلب والأوعية الدموية؟

وضعت جامعة "كولورادو" الأمريكية، سمك السلمون تحت المجهر العلمي، لدراسة التعقيدات الأيضية فيه، وتحديد المركبات المرتبطة بفوائده الصحية.

وشملت الدراسة، التي نشرها موقع "هيلث لاين" 41 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا، يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا شمل حصتين من السالمون أسبوعيا.

واستخدم الباحثون علم الأيض؛ وهو مجال يركز على المستقلبات الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، لفحص المكونات الجزيئية في سمك السلمون وارتباطها بفوائده الصحية.

وحللت الدراسة بشكل دقيق مركبات من عينات طعام المشاركين، التي شملت 508 من المستقلبات الخاصة بسمك السلمون، لتكشف اختبارات الدم لاحقا، أن 48 من تلك المستقلبات قد زادت بشكل ملحوظ.