شرائح سلمون صغيرة سعرها يتخطى 1500 دولار.. ما قصتها؟

من المعروف أن متوسط السعر العالمي لكمية تبلغ 5 أطنان من سمك السلمون لا يتعدى 300 دولار، ورغم ذلك صدمت سيدة بريطانية، عند شرائها 3 شرائح سلمون من متجر شهير لبيع المواد الغذئية، حيث اكتشفت أن سعرها يزيد عن 1000 دولار.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، اليوم السبت، إن كاترينا يونغ، 46 عاما، ولديها 13 ابناً، كانت تتسوق في بلدة سكاربورو في مقاطعة نورث يوركشاير البريطانية، حيث قررت شراء 3 علب شرائح السلمون، من قسم عروض التخفيضات، الذي كان يعرض بيع العبوة الواحدة بقيمة 1.99 جنيه إسترليني، نحو (2.34 دولار أمريكي).

وعندما التقطت الأم 3 عبوات من قسم العروض المنخفضة، أظهر مجموع سعرها على شاشة الماسح الضوئي، قرابة 1377 جنيها إسترلينيا، نحو (1618 دولارا أمريكيا).

وأظهرت الفاتورة سعر إحدى علب شريحة السلمون بقيمة 670.02 جنيه إسترليني، نحو (787.24 دولار أمريكي)، وحددت سعر العلبة الثانية بقيمة 640.02 جنيه إسترليني، نحو (752 دولار أمريكي)، ما رفع من إجمالي السعر، بزيادة لا تصدق، بينما تم تسعير العبوة الثالثة من شرائح السمك بسعرها العادي.

وقالت يونغ: ”أثناء تسوقي بالمتجر، رأيت شرائح السلمون مدرجة ضمن قائمة عروض التخفيض، وقررت شراء عدة علب منها، ولكن عندما وضعت ملصقات الباركود لكل علبة على الماسح الضوئي، لتسعيرها، أظهرت الفاتورة هذا المبلغ الخيالي“.

وسرعان ما اكتشف العاملون في المتجر، وجود خلل في الرمز الشريطي والذي يظهر تسعيرات خاطئة لعلب شرائح السلمون، حيث على الفور تداركوا هذا الخطأ الفادح.

وبينت الأم أن العامل في ماكينة الدفع في المتجر، كان يعمل بمفرده، حيث أعاد تهيئة برنامج البطاقة الأمنية، لتعمل بالشكل الصحيح.

وأضافت يونغ: ”وقع هذا الحادث المضحك، عندما كنت أتسوق ليلاً في المتجر مع ابني يانيس، 20 عاماً، وصديقته، ولم ألاحظ سعر السلمون في البداية، ثم نبهني ابني حول هذا الخطأ“.