أسرار "ذكية" لخسارة الوزن دون الذهاب لصالات الجيم

تتطلب خسارة الوزن انضباطا في اتباع نظام غذائي معتدل، ومع ذلك فإن ممارسة الرياضة بانتظام، تساعد على تحريك إبرة الميزان أيضا.

وعلى الرغم من فوائد الرياضة على الصحة النفسية والجسمية، إلا أن الالتزام بالذهاب إلى صالات الجيم قد يتطلب جهدا إضافيا، خاصة في ظل الحياة السريعة.

وبهذا الخصوص، قال المدرب الرياضي مايكل هاملين لصحيفة نيويورك بوست، إن الرياضة أساسية في رحلة إنقاص الوزن، ولأن الكثيرين لا وقت لديهم للذهاب إلى الجيم، قد يكون هناك بعض التغيرات البسيطة في روتين يومهم، من شأنها أن تساعدهم في خسارة الكيلوغرامات المزعجة، منها:

الضحك

أظهرت الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية.

ويقول الخبراء إنه "عندما تضحك، تنقبض عضلات الجسم وتتوسع، مما يزيد من معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين؛ ما سيؤدي حتما لحرق المزيد من السعرات".

اركن سيارتك بعيدا

يُجمع المختصون على أن ركن السيارة بعيدا عن الوجهة التي تريد الذهاب إليها يتطلب منك المشي أكثر، وبالتالي حرق دهون أكثر.

كما يؤكدون أن ركن السيارة بعيدًا أو النزول من وسائل المواصلات في محطات أبعد، يمكن أن يكون كافيًا للمساعدة في تعزيز الحركة الإضافية خلال يومك؛ الأمر الذي يزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ؛ ما يعزز الإنتاجية في العمل أيضا.