شائع ورخيص.. هذا العلاج قد يكون السر في طول العمر

أزاحت دراسة علمية حديثة الستار أخيرا عن دواء رخيص الثمن وشائع يُستخدم في العلاج الأساسي لمرض السكري، قد يساعد المرضى على العيش لفترة طويلة وبصحة أفضل.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تم إجراء الدراسة لمدة 6 سنوات على 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 65 و 79 عامًا، لمعرفة ما إذا كان الدواء المعروف باسم الميتفورمين، الذي يساعد في خفض مستوى السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة ويحمي من مختلف الأمراض.

وأفاد الباحثون بأن تأثير الدواء ليس مقتصرًا على علاج السكري فحسب، بل يمكن أن يحمي أيضًا من السرطان وتدهور القدرات العقلية وأمراض القلب ومشاكل الجهاز البولي والهضمي.

ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، وفقًا للدراسة.

ومن المعروف أن مرض السكري هو اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، وبحسب الأطباء فإن الطرق الأفضل لإدارته هي الالتزام ببعض القيود الغذائية وممارسة النشاط البدني.