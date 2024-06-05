5 علامات لالتهاب الزائدة الدودية لا تتجاهلها

نشر موقع "huffpost" تقريرًا عن التهاب الزائدة الدودية، والذي على الرغم من أنه لم يعد مرضًا يهدد الحياة بفضل الرعاية الصحية الحديثة، إلا أنه من المهم التعرف على أعراضه التي قد لا تظهر دائمًا بالطريقة المتوقعة.

وفيما يلي 5 علامات خفية لالتهاب الزائدة الدودية لا ينبغي تجاهلها، وفقًا لخبراء طبيين:

ألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن

من أكثر علامات التهاب الزائدة الدودية شيوعًا هو الألم الذي يتركز في الجانب الأيمن السفلي من البطن، ويبدأ الألم عادةً بالقرب من زر البطن ويشتد تدريجيًا مع انتقاله إلى الجزء السفلي الأيمن.

ويؤكد الأطباء أن الألم يصبح أكثر حدة وشدة بمرور الوقت، وقد يمتد نحو الورك.

الإمساك أو الإسهال

يمكن للتغيرات غير العادية في حركات الأمعاء، كالإمساك أو الإسهال، أن تكون علامات غير متوقعة لالتهاب الزائدة الدودية.

ويؤكد أخصائيو أمراض الجهاز الهضمي أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض، لأنها قد تشير إلى التهاب الزائدة الدودية الكامن.