استئصال الزائدة الدودية قد يقي من مرض خطير

قد تكون مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي، مثل الإمساك وصعوبة البلع، علامات مبكرة على الإصابة بمرض "باركنسون"، بحسب دراسة جديدة.

وقدمت الدراسة، التي نشرت بمجلة "جت" العلمية، دليلًا جديدًا على أن صحة الجهاز الهضمي والدماغ مرتبطتان ببعضهما.

و"باركنسون" هو مرض تدريجي ويزداد سوءًا مع الوقت، وتشمل أعراضه ارتعاشًا لا إراديًا وتيبس العضلات وحركات بطيئة وقليلة، نتيجة تضرر خلايا الدماغ العصبية بسببه.

ويعتقد العلماء أن فهم أسباب مشاكل الجهاز الهضمي يسمح بالعلاج المبكر للمرض الذي لا يوجد علاج معتمد له حاليًا.

وقام العلماء بتحليل سجلات أكثر من 24 ألف مصاب في المرض، واكتشفوا إصابة غالبية المرضى بمشكلات هضمية قبل الإصابة بالمرض، مؤكدين في الوقت نفسه أن الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي لا تعني حتمية الإصابة بمرض "باركنسون".

وظهرت نتائج لدراسة أخرى تشير إلى أن استئصال الزائدة الدودية قد يقي من الإصابة بمرض "باركنسون".