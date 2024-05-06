أطعمة تقلل خطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب

أفادت دراسة حديثة أن حمض الأراكيدونيك، وهو حمض أوميغا 6 الدهني غير المشبع الموجود في الأطعمة مثل المأكولات البحرية، والبيض، واللحوم، قد يكون عاملاً مهمًّا في تقليل خطر الاضطراب الثنائي القطب.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة الطب النفسي البيولوجي، إن المستويات الأعلى من حمض الأراكيدونيك ترتبط بانخفاض معدل الإصابة بهذه الحالة؛ مما يلقي الضوء على التدخلات الغذائية المحتملة لإدارة الاضطراب ثنائي القطب والوقاية منه.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز، فإن الاضطراب ثنائي القطب يؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، ولا يزال البحث عن استراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج مستمرًّا، وهو حالة صحية عقلية تتميز بتقلبات شديدة بين مستويات الهوَس والانخفاضات الاكتئابية.