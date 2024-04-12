أمراض القلب والاكتئاب مرتبطة وراثيًّا بالالتهاب

كشف بحث جديد عن علاقة بين مرض الشريان التاجي والاكتئاب الشديد واعتلال عضلة القلب، بحسب ما ذكر موقع "ميدكال إكسبرس".

وأشارالباحثون في تقريرهم الذي نُشر مؤخرًا في مجلة "ناشتورال منتال هيلث" إلى أنه عند استخدام أدوية مرض الشريان التاجي والاكتئاب معًا، قد تقل نسبة حدوث الالتهابات، وتمنع تطور اعتلال عضلة القلب.

وقالت المؤلفة ليا ديفيس: "يشير هذا العمل إلى أن الالتهاب المزمن منخفض المستوى قد يكون مساهمًا كبيرًا في كلّ من الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما أوضح البحث أن العلاقة بين الاكتئاب والحالات الصحية الخطيرة الأخرى شائعة، إذ تم تشخيص 44% من المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي بالاكتئاب الشديد. ومع ذلك، ذكر البحث أن العلاقة البيولوجية بين الحالتين لا تزال غير مفهومة بشكل جيد.