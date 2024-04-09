لماذا نشعر بزيادة ضربات القلب في الصباح الباكر؟

ويشهد إيقاع الكورتيزول اليومي، الذي يتأثر بالنوم، زيادة قبل لحظات فقط من استيقاظ الفرد، لذا تشير هذه النتيجة إلى وجود صلة مباشرة بين زيادة الكورتيزول عند الاستيقاظ وزيادة تعرض القلب لاضطرابات الإيقاع خلال ساعات الصباح.

علاوة على ذلك، تقدم الأبحاث آثارًا واعدة للعلاجات المحتملة في هذا المجال. ففي التجارب التي أجريت على الفئران، أدى حقن دواء يثبط مستقبلات الكورتيزول إلى منع التغيرات الصباحية في القنوات الأيونية بشكل فعال، مما خفف من التعرض لاضطرابات ضربات القلب.

خيارات علاجية جديدة

وأكدت الباحثة الرئيسية أليسيا ديسوزا من "المعهد البريطاني للقلب والرئة" على أهمية النتائج، قائلة: "تظهر قلوبنا نقاط ضعف مميزة في أوقات مختلفة من اليوم، مدفوعة بإيقاعات الساعة البيولوجية القديمة التي تطورت على مدى ملايين السنين".

وأضافت: "لقد أجريت هذه الدراسة على الفئران، ونعتقد أن هذه النتائج تنطبق بشكل مباشر على قلوب البشر والثدييات".

بدوره، شدد البروفيسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في "مؤسسة القلب البريطانية"، على أهمية إجراء مزيد من التحقيقات في أسباب عدم انتظام ضربات القلب البطيني لمنع النتائج القاتلة المحتملة.

وأعرب عن تفاؤله بشأن آثار الدراسة، مشيرًا إلى أن تحديد الكورتيزول كعامل رئيسي يمكن أن يمهد الطريق لخيارات علاجية جديدة للحد من عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

وتمثل الدراسة أحدث جهد في سلسلة من المساعي البحثية التي تهدف إلى فهم إيقاع النشاط الكهربائي للقلب ليلًا ونهارًا وقابليته للإصابة باضطراب نظم القلب المختلفة في أوقات مختلفة من النهار أو الليل.