3 علامات تظهر على القدمين تدل على الإصابة بأمراض القلب

تعد مشاكل القلب من الأمراض القاتلة، حيث تودي بحياة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم سنويًا. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أنه من الممكن المساهمة بحل تم تشخصيها مبكرًا.

ويقول خبراء في مجال الصحة لصحيفة "ميرور" البريطانية إن هناك 3 أعراض رئيسة تظهر على القدمين، قد تنذر بالإصابة بأمراض القلب الخطيرة، والتي يجب على الأفراد الانتباه لها قبل التوجه إلى الطبيب.

أصابع زرقاء أو أرجوانية

يقول الخبراء: "إذا لاحظت منطقة من جلدك زرقاء أو أرجوانية عندما تكون في أجواء دافئة نسبيًا، فقد يكون ذلك علامة على أن الدم غير محمّل بالكمية الكافية من الأكسجين، والذي يؤدي بدوره إلى موت الجلد والأنسجة الأساسية في الأطراف".

كتل في القدم أو الأصابع

غالبًا ما تظهر التهابات الأوعية الدموية والقلب على شكل كتل في أصابع قدميك، ويُشار إليها عمومًا باسم "التهاب الشغاف المعدي". ويمكن أن تبقى ظاهرة لبضع ساعات أو عدة أيام، وتختفي لاحقًا من تلقاء نفسها.

ويقول الأطباء إنه في هذه الحالة يحتاج المرضى إلى علاج ضد العدوى البكتيرية التي سببت الالتهاب، من خلال المضادات الحيوية.