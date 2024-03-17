متفوقة على أمراض القلب.. الاضطرابات العصبية تهدد نصف سكان الكوكب
أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Neurology، أنه في عام 2021 عانى نحو 3.4 مليار شخص حول العالم، أي 43% من سكان العالم، من أمراض الجهاز العصبي بينها الزهايمر، والسكتات الدماغية والصداع النصفي وغيرها.
وبحسب الدراسة، ففي العقود الثلاثة الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون مع هذه الأنواع من الأمراض أو يموتون بسببها، وتأثير عوامل نمط الحياة "غير الصحية" التي تزيد من خطر الإصابة بها.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمراض العصبية تسببت في وفاة أكثر من 11 مليون شخص عام 2021، كما أسهمت في واحدة من أكبر الخسائر العالمية بنوعية الحياة.
وتسببت الأمراض العصبية على مستوى العالم في خسارة 443 مليون سنة صحية، ما يجعل هذه الأمراض السبب الرئيس لضعف الصحة والإعاقة في العالم، متغلبة على أمراض القلب والأوعية الدموية.
وبحسب الدراسة تعاني المناطق ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر من تأثير هذه المجموعة من الأمراض، حيث أن 80% من الوفيات العصبية تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل انتشار الحالات التي تؤثر على الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة.
ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم هي من المحفزات التي تشجع على انتشار الأمراض العصبية كالزهايمر.