متفوقة على أمراض القلب.. الاضطرابات العصبية تهدد نصف سكان الكوكب

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Neurology، أنه في عام 2021 عانى نحو 3.4 مليار شخص حول العالم، أي 43% من سكان العالم، من أمراض الجهاز العصبي بينها الزهايمر، والسكتات الدماغية والصداع النصفي وغيرها.

وبحسب الدراسة، ففي العقود الثلاثة الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون مع هذه الأنواع من الأمراض أو يموتون بسببها، وتأثير عوامل نمط الحياة "غير الصحية" التي تزيد من خطر الإصابة بها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمراض العصبية تسببت في وفاة أكثر من 11 مليون شخص عام 2021، كما أسهمت في واحدة من أكبر الخسائر العالمية بنوعية الحياة.

وتسببت الأمراض العصبية على مستوى العالم في خسارة 443 مليون سنة صحية، ما يجعل هذه الأمراض السبب الرئيس لضعف الصحة والإعاقة في العالم، متغلبة على أمراض القلب والأوعية الدموية.