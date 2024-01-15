"زهايمر المشاهير".. لماذا يعتبر وصمة عار؟

تواصل موقع "إرم نيوز" مع أطباء متخصصين في علاج الزهايمر لاستبيان أعراض المرض، وأساتذة علم النفس والاجتماع لمعرفة الدوافع والأسباب التي تجعل من المرض وصمة عار.

واعتبر الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع لـ"إرم نيوز"، أن "هناك جهل بكل الأمراض النفسية"، وأن "ثقافة العار" تنتشر حول هذه الأمراض ويجري تجنب الإفصاح عنها.

وقال الدكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس، إن الوضع يزيد عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة كالفنانين، إذ يحاول هؤلاء إخفاء المرض للحفاظ على صورتهم أمام الجمهور.

وتعتقد أُسر المشاهير أنه من الأفضل أن يحافظ الجمهور على صورة النجم في شبابه، بدلا من تذكره بصورة تدعو للشفقة.

وصمة عار

قال الدكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ المخ والأعصاب، إن بعض الأمراض التي لا علاج لها، تجعل المريض غير فاعل في المجتمع؛ ما يجعله يهرب إلى حالة من إنكار المرض، فيما يشعر المحيطون به بالحالة نفسها.

وأفاد الطبيب أن حالة الإنكار تؤدي إلى التأخر في تشخيص المرض، وبالتالي تأخر العلاج.

وشدد المتخصص على ضرورة تحسيس المجتمع بأن المرض النفسي أو العصبي ليس وصمة عار، وأن الاعتراف به والإسراع في علاجه أمر هام، حتى وإن لم يعد المريض لحالته الطبيعية، إنما على المحيطين به الانتباه لعدم إشعاره أنه منبوذ.