لماذا تتفاقم أعراض البرد والسعال ليلًا؟

مع بدء موسم البرد والإنفلونزا، تتصاعد أصوات السعال والعطس، وتشتد الأعراض، التي تشمل الحمى والصداع وسيلان أو انسداد الأنف، خاصة في الليل، ما يمنع الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويرك تايمز"، يلقي الخبراء الضوء على هذه المعضلة الليلية ويقدمون علاجات من أجل نوم أكثر راحة.

لماذا تحتد الأعراض مساء؟

يشير الخبراء إلى أن الساعة البيولوجية للجسم تنظم الاضطرابات الليلية، فمع غروب الشمس ترسل إشارة إلى الدماغ ليستعد للنوم، بينما تنشط الخلايا المناعية لزيادة اليقظة ضد مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا. هذا النشاط المناعي المرتفع يمكن أن يؤدي إلى التهيج، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

كما تؤثر إيقاعات الساعة البيولوجية أيضًا على مستويات الهرمونات مثل الكورتيزون، الذي يصل إلى ذروته في الصباح، ما يساعد في الحد من الالتهاب. لذا، فإن انخفاض مستويات الكورتيزون في المساء يؤدي إلى ظهور الأعراض مرة أخرى.