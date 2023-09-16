هذه الأغذية تساعد بالشفاء من أمراض البرد بوقت أسرع

مع دخول فصل الشتاء يصاب العديد بأمراض البرد وللشفاء بسرعة منها ينصح خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ بتناول العسل ومغلي الفواكه وبعض الثمار المختلفة و البيض.

ويشدد غينزبورغ أن المريض يحتاج إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل "الفلافونويدات"، إذ أن العسل المضاف إلى الشاي أو عصائر الفاكهة يساعد في عملية الشفاء بشكل أسرع إضافة إلى إلى أن البيض مصدر مهم للبروتين والطاقة.

بدورها حذرت أخصائية أمراض المناعة والحساسية الدكتورة أوكسانا شابالينا، من تناول أدوية المناعة، دون وصفة طبية إذ أنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب وغيرها من الأمراض.