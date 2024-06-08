هندسة البروتين توفر الأمل لعلاج السرطان

لا يزال السرطان يمثل تحديًا صحيًّا كبيرًا، على مستوى العالم، مع توقع المعهد الأمريكي للسرطان تسجيل 2,001,140 حالة جديدة و611,720 حالة وفاة في الولايات المتحدة هذا العام.

وعلى الرغم من التقدم الكبير في العلاج، يواصل المجتمع الطبي البحث عن حلول مبتكرة للسرطانات المقاومة للعلاجات التقليدية.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، تشير الأبحاث الحديثة التي أجراها جين كيم مونتكلير، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية، إلى تطورات واعدة في علاجات السرطان.

يستخدم مختبر مونتكلير البروتينات الاصطناعية لمعالجة السرطانات الصعبة عبر عوامل استهداف تعتمد على البروتين.

وكشفت دراسة في علم المواد الحيوية عن نهج جديد يستخدم البروتينات المجمعة متعددة التكافؤ (MAPs) لاستهداف الأورام ناقصة التأكسج، وهي سمة للعديد من الأورام الصلبة المقاومة للعلاج التقليدي.

استفاد فريق مونتكلير من نقص الأكسجة في البيئة الدقيقة للورم، مستهدفين بروتين HIF1α، الذي يلعب دورًا مهمًّا في الاستجابة الخلوية لمستويات الأكسجين المنخفضة.