اكتشاف علمي لعلاج السرطان دون تدخل جراحي

يشهد العالم أجمع تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا وإشراكها في المجال الطبي، ساهم في الحصول على المعلومات الطبية بوقت وجهد أقل.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن علماء تمكنوا من تطوير أذرع روبوتية دقيقة يمكنها أن تدخل إلى أعماق الجسم وتفحصه للكشف عن أي خلايا سرطانية.

وتساعد هذه الأيدي الأطباء على الوصول إلى الأورام، التي يصعب الوصول إليها في جسم الإنسان والتمكن من تدميرها.