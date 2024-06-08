5 أسباب لجفاف البشرة على مدار العام
يعاني العديد من الأشخاص من جفاف البشرة الذي يمكن أن يكون مزعجًا، وقد يُعتقد أن هذه الحالة ناتجة عن أمراض كامنة، لكن في بعض الأحيان تكون نتيجة لعادات غير صحية تؤثر سلبًا على بشرة الجسم.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي أهم 5 أسباب تؤدي إلى جفاف البشرة على مدار العام:
الماء العسر
يحتوي ماء الصنبور على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يؤدي إلى جفاف البشرة. تتراكم هذه المعادن على الجلد، وتمنع امتصاص المرطبات، مما يسبب مشاكل مثل حب الشباب.
الهواء الجاف
يمكن للهواء الجاف داخل المنزل، خاصة في فصل الشتاء، أن يقلل من رطوبة البشرة. استخدام جهاز ترطيب للحفاظ على مستوى الرطوبة بين 30 و50 % يمكن أن يساعد في تقليل جفاف البشرة وتهيجها.
الاستحمام الطويل والساخن
الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يؤدي إلى جفافه. من الأفضل الاستحمام لمدة لا تزيد على 10 دقائق باستخدام ماء دافئ.
غسل اليدين المتكرر
يمكن أن يسبب غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة بالماء الساخن أو الصابون القاسي، الجفاف وتشقق الجلد، ويفضل استخدام ماء فاتر ومنتجات مرطبة بعد الغسيل للحفاظ على رطوبة اليدين.
التقدم في العمر
ومع التقدم في العمر، تقل قدرة الجلد على إنتاج الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافه. يؤثر هذا بشكل أكبر على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، يمكن مواجهة هذه المشكلة باستخدام مرطبات فعالة وإصلاح حاجز الجلد.