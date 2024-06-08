5 أسباب لجفاف البشرة على مدار العام

يعاني العديد من الأشخاص من جفاف البشرة الذي يمكن أن يكون مزعجًا، وقد يُعتقد أن هذه الحالة ناتجة عن أمراض كامنة، لكن في بعض الأحيان تكون نتيجة لعادات غير صحية تؤثر سلبًا على بشرة الجسم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي أهم 5 أسباب تؤدي إلى جفاف البشرة على مدار العام:

الماء العسر

يحتوي ماء الصنبور على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يؤدي إلى جفاف البشرة. تتراكم هذه المعادن على الجلد، وتمنع امتصاص المرطبات، مما يسبب مشاكل مثل حب الشباب.