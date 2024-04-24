طبيبة تكشف عن حيل مبهرة لمنع جفاف الجلد

أشارت الدكتورة مامينا توريجانو، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من ثلاث جهات، إلى حيل مبهرة ومجانية للحفاظ على بشرة صحية ومظهرها ممتلئ ورطب، والتي يمكن تجربتها بسهولة على الفور.

وأوضحت توريجانو، التي لديها أكثر من مليون متابع على TikTok، إلى أهمية طريقة الاستحمام وغسل اليدين والجسم، مشيرة إلى أن هذه العادات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة.

في هذا السياق، أكدت الطبيبة أنّ تجنب الاستحمام بالماء الساخن والاكتفاء بدرجات حرارة دافئة إلى فاترة يعتبر أمرًا مهمًا لصحة البشرة، على الرغم من أن هذه النصيحة قد لا تكون مألوفة للبعض.

وصرحت إلى أن استخدام الصابون الكثير والماء الساخن لا يسبب جفاف البشرة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قتل البكتيريا الجيدة التي تعيش على سطح الجلد، ما يؤثر سلبا على صحتها.

وقدمت توريجانو نصيحة أخيرة بشأن اختيار المرطبات، موضحة أنه من الأفضل اختيار مرطب يحتوي على مرهم أو يعتمد على الكريم، حيث يكون أكثر سماكة وفعالية في ترطيب البشرة.