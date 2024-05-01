لماذا ينبغي عدم شرب عصير الفواكه على معدة فارغة؟

بعد الاستيقاظ في الصباح، نرغب جميعًا في تناول شيء صحي ومنعش، ويختار الكثيرون أن يبدأوا يومهم بشرب العصير الطازج على معدة فارغة.

وعلى الرغم من أن عصير الفواكه الطازجة يتمتع بمذاق لذيذ وغني بالمواد المغذية، إلا أن هناك أخطاء في طريقة استهلاكه قد تؤدي إلى ضرر أكثر من النفع.

كيف يمكن أن يكون شرب العصير على معدة فارغة ضارًا؟

ارتفاع السكر بالدم

تحتوي الفواكه الكاملة على الألياف، مما يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق إطلاق السكر ببطء في مجرى الدم. ومع ذلك، عصير الفاكهة يفتقر إلى تلك الألياف، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير الفاكهة على كمية عالية من السكر، مما يؤدي إلى تفاقم خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الجوع

يؤدي المحتوى العالي من السكر في عصير الفاكهة إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض سريع، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة. وبالتالي فإن الجوع يضرب بسرعة، حيث إن الجسم يشتهي السعرات الحرارية للحصول على الطاقة.

ضرر محتمل على الأسنان

شرب العصير على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يضر بصحة الأسنان، حيث يمكن لحموضة الفواكه الموجودة في العصير أن تؤدي إلى تآكل المينا، وهي الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، مما يؤدي إلى تسوس وحساسية الأسنان.

مشاكل الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورًا حاسمًا في عملية الهضم عن طريق تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ومع ذلك، فإن عصائر الفاكهة الخالية من الألياف لا تساعد في عملية الهضم.