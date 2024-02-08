"العصير الصحي" أحد أسباب زيادة وزنك

تعتبر العصائر الطازجة عنصرا أساسيا في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص المهتمين باتباع أسلوب حياة صحي، لكن هل تعرف أنها قد تكون سببا في زيادة وزنك؟

يقول خبراء تغذية لموقع "بزنس إنسايدر"، إن العديد من الأشخاص يُكثرون من تناول تلك العصائر بهدف فقدان الوزن، لكنهم لا يعرفون أنها وكأي طعام آخر، قد تزيد أوزانهم فعلا.

وأكدوا "أن مزج المكونات الصحية للحصول على عصير صحي تصرف خاطىء، يصعب الالتزام بسعرات حرارية منخفضة لخسارة الدهون".

وفسروا ذلك بأن "العصير الواحد قد يحتوي على عدة ثمرات من الفاكهة ونصف علبة اللبن ولعقة زبدة الفول السوداني وملعقة أخرى م مسحوق البروتين، هو عصير يحتوي على عدد مهول من السعرات الحرارية، على الرغم من أن مكوناته صحية وطبيعية، وبالتالي سيعرقل عملية خسارة الوزن".

وأشار الخبراء أن العصائر قد تكون خيارا رائعا للرياضيين الذي يتطلعون لاكتساب كتلة عضلية، خاصة وأنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، لكن الأشخاص الذين يودُّون خسارة الوزن الزائد فعليهم استبدال إحدى وجباتهم اليومية بالعصير؛ لما يحتويه من سعرات".

وأنهى الخبراء حديثهم مشددين على أن "العصائر تساعد على شعورك بالامتلاء لفترة طويله؛ لما تحتويه من ألياف تستغرق ساعات في الهضم، كما أنها توفر البروتين للتعافي من التمرينات الرياضية، وقد تكون حلًّا ملائما في حال أردت الحصول على وجبة مغذية ومشبعة.