الحمل خارج الرحم.. ما أعراضه؟

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن الحمل خارج الرحم يشكل تهديداً لحياة الأم عندما يبدأ الجنين في النمو، إذ يشكل مصدر قلق للأطباء والأمهات، خصوصا وأنه لا يمكن إنقاذ الجنين.

وأظهر تقرير صدر عام 2022 أن الحمل خارج الرحم هو السبب الأكثر شيوعًا لوفيات الأمهات في المراحل المبكرة من الحمل؛ إذ تموت ثلاث نساء في المتوسط سنويًّا بسبب هذه الحالة في المملكة المتحدة وإيرلندا، فيما يتم تشخيص 12000 إمرأة بهذه الحالة كل عام في المملكة المتحدة، وفقا لمؤسسة خيرية معنية بالحمل خارج الرحم.

ويحدث الحمل خارج الرحم حين تزرع البويضة المخصبة خارج تجويف الرحم، إذ يتم الحمل في 95% من الحالات في إحدى قناتي فالوب، وفي بعض الحالات يحدث في المبيضين، أوالبطن، أوعنق الرحم، كما قد يلتصق الجنين في ندبة من عملية قيصرية سابقة، بحسب التقرير.