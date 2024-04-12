هل الحمل بعد بلوغ الأربعين آمن فعلًا؟

وقال إنه مع كل دورة شهرية، تفقد النساء عددًا من البويضات، في حين أن الولادة تتطلب أن يحتوي المبيض الأنثوي على نحو 1-2 مليون بويضة.

وأشار إلى أنه وحتى في ذروة سن الخصوبة لدى المرأة؛ أي نحو 25 عامًا، فإن فرص الحمل لا تتجاوز 1 من كل 4 شهريًّا، ويتناقص هذا الرقم مع التقدم في السن، وتعتبر النساء ما فوق سن الخامسة والثلاثين في مرحلة الأمومة المتقدمة.

وتؤكد الأرقام التي وردت في تقرير صدر في يونيو 2023 من قبل هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة أن دورات التلقيح الاصطناعي والتلقيح من المتبرعين زادت بنسبة 10% بين عامي 2019 و 2021.

ووجد التقرير أنه غالبًا ما يتم استخدام بويضات المتبرعات للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و50 عامًا، واللاتي يعتبرن أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لاستخدام بويضات من نساء أُخريات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدلات الحمل عن طريق التلقيح الاصطناعي كانت 6% فقط للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 43 و50 عامًا باستخدام بويضاتهن الطبيعية، بحسب "تلغراف".

وتنصح البروفيسور أليسون مردوخ، أخصائية الإنجاب ورئيسة جمعية الخصوبة البريطانية: "إذا كنت أكبر سنًّا ولديك أي شيء في تاريخك قد يقلل من فرص الحمل، فاطلبي المشورة مبكرًا".

ومن الناحية العملية، لا ينبغي السكوت عن الإصابة بعدوى في قناتي فالوب، أمّا الرجل، فعليه فحص عدد الحيوانات المنوية لديه، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأشارت مردوخ "تعد الصحة العامة أمرًا أساسيًّا لكلا الشريكين، إذ ينبغي تناول نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، والتقليل من الكحول، وعدم التدخين، وإذا كنت تعاني زيادة الوزن، فعالج المشكلة."