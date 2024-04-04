لماذا تزداد حدة السعال ليلاً؟

يمكن أن يكون السعال الليلي محبطًا ومزعجًا للنوم، ولا بد أن هناك العديد من الأسباب الشائعة التي تسببه.

وبحسب الأطباء، فإن أبرز تلك الأسباب هو الارتجاع الحمضي، حيث ينتقل حمض المعدة إلى المريء ويهيج الأحبال الصوتية والحنجرة، ومن شأن النوم في وضع أكثر استقامة أو تناول الأدوية التي تحجب الأحماض أن يساعدا في التخفيف من هذه المشكلة.

ويعد التنقيط الأنفي سببًا آخر للسعال الليلي، حيث تتساقط الإفرازات الأنفية في الجزء الخلفي من الحلق أثناء النوم، مما يسبب السعال.

كما يمكن أن يكون الربو الناجم عن السعال، الذي يميل إلى الظهور ليلاً، سببًا للسعال الليلي أيضًا.