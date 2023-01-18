لماذا تعاني من السعال المستمر في الشتاء؟

هل تعاني من سعال مزعج يستمر طوال الشتاء دون توقف؟ كشف الخبراء أن هذا الأمر قد يرجع إلى إصابتك بعدوى تلو الأخرى.

وكشفت البروفيسورة كاميلا هوثورن، رئيسة مجلس إدارة الكلية الملكية للأطباء، أن الموجة الحالية من عدوى الجهاز التنفسي تستمر لفترة أطول من المعتاد، ما يؤدي إلى الإصابة بالسعال لفترات طويلة، بينما تقاوم مناعتنا المرض.

وشرحت البروفيسورة أن الزيادة في معدلات انتشار العدوى التنفسية هذا الشتاء ترجع إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، حيث تجنب العديد من الناس الاختلاط لفترة طويلة مما أضعف مناعتهم المكتسبة ضد العدوى الموسمية خلال فصول الشتاء الماضية.