لماذا تعاني من السعال المستمر في الشتاء؟
هل تعاني من سعال مزعج يستمر طوال الشتاء دون توقف؟ كشف الخبراء أن هذا الأمر قد يرجع إلى إصابتك بعدوى تلو الأخرى.
وكشفت البروفيسورة كاميلا هوثورن، رئيسة مجلس إدارة الكلية الملكية للأطباء، أن الموجة الحالية من عدوى الجهاز التنفسي تستمر لفترة أطول من المعتاد، ما يؤدي إلى الإصابة بالسعال لفترات طويلة، بينما تقاوم مناعتنا المرض.
وشرحت البروفيسورة أن الزيادة في معدلات انتشار العدوى التنفسية هذا الشتاء ترجع إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، حيث تجنب العديد من الناس الاختلاط لفترة طويلة مما أضعف مناعتهم المكتسبة ضد العدوى الموسمية خلال فصول الشتاء الماضية.
لذلك يجد العالم نفسه الآن في مواجهة وباءً مضاعف، تكوّن من كورونا والإنفلونزا، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالأخير إلى أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات.
وقالت هوثورن: "لاحظنا انتشار التهابات الجهازين التنفسي العلوي والسفلي واستمرارها لفترة أطول من المعتاد، حيث تم عزل معظم الناس خلال فصلي الشتاء الماضيين، ويبدو أن هذا قد قلل من مقاومتهم للعدوى، لذلك نجد أنه في الكثير من الحالات ينتج السعال المستمر عن إصابة المريض بعدوى تلو الأخرى".
ونظرًا لاختلاف الفيروسات فإن التغلب على عدوى لا يمنح الجسم مناعة ضد النوع الآخر، لذلك تستمر المشكلة.
ومع ذلك حذَّر الخبراء من استمرارالسعال لمدة تتجاوز 4 أسابيع بعد الإصابة بكورونا، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى التندب والتليف في الرئتين، مما قد يفسر السعال المزمن، وفي هذه الحالة على المريض الخضوع للفحص بالأشعة السينية على الصدر واستشارة الطبيب.
وشرحت هوثورن: "تسمح لنا هذه الفحوصات برصد وتشخيص سرطانات الرئة ومتلازمة كوفيد الطويل وما إلى ذلك".
أما بالنسبة للأطفال فقد يكون السعال المزمن ناتجًا عن الإصابة ببكتيريا Strep A، أو الربو أو الانسداد الرئوي المزمن.