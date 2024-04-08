أطعمة صحية "سيئة" لمن يعاني من ارتفاع في الكوليسترول

سمك البلطي

قد تعتقد أن الأسماك هي الخيار الأنسب، إلا أن تقرير صدر عام 2008 عن مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية ذكر أن تناول الأسماك المستزرعة مثل البلطي قد يؤدي في الواقع إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

والسبب أن سمك البلطي منخفض بشكل طبيعي في أوميغا 3 وعال في أوميغا 6، وغالبًا ما يتم تقديمه مقليًّا ومشويًّا، ما يجعله أسوأ لقلبك من الدجاج المقلي.

مهروس التفاح

تفاحة في اليوم قد تبقيك بعيدًا عن الطبيب، ولكن عندما تزيل قشر التفاح الغني بالألياف وتضيف إليها المحليات، كما يفعل معظم صانعي عصير ومهروس التفاح، فإنك تصنع طعامًا معالجًا يحتوي على نسبة عالية من السكر وقليل من الألياف - وهي الوصفة التي تلعب دورًا في تقلبات السكر في الدم، التي ترفع مستويات الكوليسترول.

وبحسب الخبراء يحتوي التفاح المزروع تقليديًّا على نسبة عالية من المبيدات الحشرية، والتي تم ربطها بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

زيت جوز الهند

رغم التشجيع على استهلاكه بدلًا من الزيوت النباتية الأخرى، فإنه ثبت مؤخرًا أن زيت جوز الهند يرفع مستويات الكوليسترول (الجيد والسيئ) أكثر من الزيوت النباتية الأخرى مثل الزيتون أو الكانولا.