"قد تُدمر الجسم".. تحذيرات من مادة لتحلية المشروبات الغازية والعلكة

توصلت دراسة جديدة إلى أن مادة تستخدم في تحلية الكعك والمشروبات الغازية والعلكة يمكن أن تلحق ضررًا خطيرًا بصحة الإنسان، وقد تدفع الجسم لتدمير أنسجته.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن باحثين قولهم إن استهلاك كمية صغيرة من مُحلّي "نيوتام"، يمكن أن يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، ومقاومة الأنسولين، وحتى الإنتان، وهي حالة تقتل حوالي 40 ألف شخص في بريطانيا سنويًا.

والإنتان حالة مرضية قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى.

وقال باحثون إن النتائج أكدت أن بعضًا من الجيل الجديد من المُحلّيات التي تٌعطي المنتجات الغذائية مذاقًا حلوًا للغاية يمكن أن يكون لها "تأثير سام" على الصحة.

ووفقًا لدراسات، تعد مادة "نيوتام" أكثر حلاوة بحوالي 7 آلاف إلى 13 ألف مرة من السكر.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، د. هافوفي تشيتشغر: "من الممكن أن تكون المُحلّيات بديلاً صحيًا للسكر، إلا أن بعضها قد يضر المستهلكين".