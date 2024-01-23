ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟
ترتبط المشروبات الغازية بقائمة طويلة من الآثار الصحية الضارة، بدءًا من السمنة مرورًا بمرض السكري، وانتهاء بارتفاع ضغط الدم والكولسترول وأمراض القلب.
من هنا، يحاول الكثيرون الإقلاع عن شربها، واستبدالها بمشروبات أكثر صحية كالماء أو العصائر الطازجة.
لكن هل فكرت يومًا ماذا سيحدث لجمسك عند توقفك عن تناول تلك المشروبات؟
صداع
بحسب الأطباء، يسبب التوقف عن تناول المشروبات الغازية صداعًا مؤلمًا، قد يستمر بين يوم و 10أيام، والسبب هو أعراض "انسحاب الكافيين"، الذي يتواجد في تلك المشروبات بنسبة مرتفعة جدًّا.
تراجع مرات الذهاب للحمام
حقيقة أخرى عن الكافيين، هو أنه مدر للبول، ما يعني أن توقفك عن تناول المشروبات الغازية سيلعب دورًا في تراجع عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام.
نزول الوزن
يؤكد الأطباء أن الأشخاص الذين يقررون التوقف عن تناول المشروبات الغازية، سيفقدون حتمًا نسبة من أوزانهم، إذ تحتوي عبوة المشروبات الغازية الواحدة على ما يقارب الـ120 سعرة حرارية، إضافة للكميات الكبيرة من السكر؛ السبب الرئيس وراء الإصابة بالسمنة المرضية.
ابتسامة ناصعة
المشروبات الغازية تلطخ أسنانك، وتتسبب في تسوسها وتآكل المينا، وبالتالي فإن التوقف عن تناول تلك المشروبات سيجعل أسنانك أكثر بياضًا، وابتسامتك أكثر جمالًا.
نزلات برد أقل
المشروبات الغازية تجعلك أكثر استعدادًا لالتقاط الفيروسات والأمراض، بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السكر، الذي يقلل من قدرة خلايا الدم البيضاء على قتل الجراثيم في الجسم بنسبة 40%.
تراجع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
يؤكد الأطباء أن السكريات المضافة الموجودة في المشروبات الغازية تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عن طريق رفع مستويات الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 50%، ورفع مستويات الأنسولين، التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ستعيش أربع سنوات إضافية
درست المجلة الأمريكية للصحة العامة طول التيلوميرات أو ما يطلق عليه القُسَيْمٌ الطَرَفِيّ في خلايا الدم البيضاء لدى الأشخاص الذين يشربون الصودا المحلاة بالسكر والأشخاص الذين لا يشربونها. فتبين أن شاربي الصودا لديهم تيلوميرات أقصر؛ ما يعني أن متوسط العمر أقل بأربع سنوات من الذين لا يشربونها.