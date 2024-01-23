ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول المشروبات الغازية؟

ترتبط المشروبات الغازية بقائمة طويلة من الآثار الصحية الضارة، بدءًا من السمنة مرورًا بمرض السكري، وانتهاء بارتفاع ضغط الدم والكولسترول وأمراض القلب.

من هنا، يحاول الكثيرون الإقلاع عن شربها، واستبدالها بمشروبات أكثر صحية كالماء أو العصائر الطازجة.

لكن هل فكرت يومًا ماذا سيحدث لجمسك عند توقفك عن تناول تلك المشروبات؟