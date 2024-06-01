برنامج ذكاء اصطناعي يحسن عاداتك الغذائية

أشارت دراسة جديدة أعدتها جامعة كيرتن في أستراليا إلى أن التقاط صور للوجبات يمكن أن يحسن من العادات الغذائية بشكل كبير، مما قد يحدث ثورة في كيفية مراقبة المدخول الغذائي وتحسينه، وذلك بفضل برامج الذكاء الاصطناعي.

وتعرض الدراسة، التي نشرها موقع "curtin"، فعالية استخدام التكنولوجيا، وخاصة تطبيقات الهاتف المحمول، لتتبع العادات الغذائية بدقة.

وتم تزويد المشاركين بوجبات الإفطار والغداء والعشاء، مع قياس وزن كل وجبة بدقة. ثم استخدم المشاركون أساليب مختلفة مدعومة بالتكنولوجيا لتذكر تناولهم الغذائي خلال الـ 24 ساعة السابقة.

واستخدمت إحدى المجموعات تطبيق "فود ريكورد" على الهاتف المحمول لالتقاط صور لوجباتهم، والتي تم تحليلها لاحقًا بواسطة اختصاصي تغذية.

وكشفت النتائج عن زيادة ملحوظة في دقة المدخول الغذائي بين المشاركين الذين صوروا وجباتهم مقارنة بأولئك الذين يعتمدون على الذاكرة وحدها.

وأكدت كلير ويتون، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أهمية هذه النتائج، مشيرة إلى أن الحصول على بيانات دقيقة عن العادات الغذائية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الصحة المثالية.