دراسة تكشف السر.. تناول الطعام بشراهة دليل على الوحدة

أظهرت دراسة بحثية وجود روابط مباشرة بين الوحدة كعامل خطر على الصحة العقلية والجسمية، وعادات الأكل غير الصحية التي تثمر عنها السمنة المفرطة لدى غالبية الناس.

وتشير الدراسة التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن التغيرات في الدماغ قد تكون السبب وراء كون بعض النساء أكثر عرضة للاختيارات الغذائية السيئة.

ووجد الباحثون أنه عند التعرض لصور الطعام - وخاصة الأطعمة الحلوة والغنية بالسعرات الحرارية - أظهرت أدمغة النساء اللاتي أبلغن عن شعورهن بالوحدة نشاطًا متزايدًا في المناطق المرتبطة باضطراب الأكل (الاجترار)، وانخفاض النشاط في المنطقة المرتبطة بالتحكم.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عالمة النفس أربانا جوبتا، وهي المديرة المشاركة لمركز جودمان-لوسكين ميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمؤلفة الرئيسة للدراسة: "فكر في السيطرة التنفيذية على أنها مكابح". إذا كان لديك فرامل معيبة، يصبح من الصعب تجنب الطعام الذي تشتهي، "ولكن إذا كانت فراملك تعمل بشكل جيد، فاضغط عليها قليلاً وسوف يمنعك ذلك من الذهاب إلى هذه الرغبة الشديدة".