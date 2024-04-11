تعرَّف على أشهر حلويات العيد حول العالم (صور)

تعرَّف على أشهر حلويات العيد حول العالم (صور)
يتميز عيد الفطر في بلداننا العربية بأنواع معينة من الحلويات التي تزين ضيافتنا للعائلة والأصدقاء خلال أيام العيد.
وتحدثت الطاهية أنيسة الحلو مؤلفة كتاب الطبخ "الوليمة: طعام العالم الإسلامي"، لشبكة "CNN" عن 5 أنواع من الحلويات يجب عليك تناولها خلال العيد.
المعمول
تعتبر الطاهية أنيسة الحلو أن المعمول هو "النسخة العربية من كعك القمر".
وهو من الحلويات الشعبية في الدول العربية، مثل: سوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين المحتلة.
ويتكونّ من السميد، والمكسرات، والتمر، وتزينه أنماط زخرفية من الخارج تُصنع باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب.
وعند ملئه بالمكسرات، يُنكَّه المعمول بماء الورد، وزهر البرتقال، والماء، والقرفة.
وتُضاف رشة من القرفة إلى المعمول المحشو بالتمر.
"شير خورما"
وهو طبق كلاسيكي يُقدَّم خلال عيد الفطر، وهو عبارة عن "بودينغ" أرز مصنوع من الحليب كامل الدسم، والشعيرية، والتمر، والمكسرات.
وقد يحتوي على اللوز والزبيب أيضًا.
وعادةً ما يُنكَّه طبق "شير خورما" بالهيل، أو الزعفران، أو جوز الهند، ويمكن تقديمه باردًا أو دافئًا.
وغالبًا ما يُقارن الطبق بعصيدة حلوة.
البقلاوة
البقلاوة عبارة عن طبق يتكونّ من طبقات رقيقة من عجينة "الفيلو"، تُحشى بالمكسرات المفرومة.
وأشارت صاحبة مدونة للطعام، ومؤلفة "كتاب الطبخ الرمضاني"، أنيسة كاروليا، إلى أنّ غالبية أطباق البقلاوة تستخدم الجوز، ولكن يمكنك أيضًا استبداله بجوز البقان، والفستق.
ومن ثم يُضاف السكر إلى الجزء العلوي من طبقة العجين قبل إضافة طبقات أخرى.
ولتكوين طبقات هشة، نصحت كاروليا بدهن كل طبقة بالزبدة المذابة.
وتُقطَّع البقلاوة بعد ذلك إلى قطع ماسية الشكل، أو على شكل مربعات قبل خبزها في الفرن وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك نقعها في القطْر.
ونصحت كاروليا بإضافة زهر البرتقال أو ماء الورد إلى القطْر.
اللقيمات
أشارت الطاهية الحلو بأن اللقيمات نوع من الحلويات التي يمكن تناولها على مدار السنة، ولكنها تتميز بحضور أكبر خلال شهر رمضان والعيد.
وهي عبارة عن فطائر مقلية تُغمس في شراب بنكهة الزعفران، والهيل، أو التمر.
"راسمالاي"
تُعتَبَر هذه الزلابية الحلوة الغنية بالحليب طبقًا شهيرًا خلال عيد الفطر.
وتتميز هذه الحلوى الهندية المنقوعة في الحليب بقوامٍ إسفنجي، وتُضاف إليها المكسرات لمنح القليل من القرمشة.
وهذه الحلوى غنية أيضًا بنكهة الزعفران والهيل.
وتُسلق زلابيات "راسمالاي" في الحليب الساخن، ثم تُوضع على نار خفيفة لتزداد حجمًا.
وأكّدت كاروليا: "هذه الزلابية الناعمة والمليئة بالعصارة لذيذة جدًّا، وتحظى بشعبية كبيرة خلال هذه الفترة".