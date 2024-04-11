تعرَّف على أشهر حلويات العيد حول العالم (صور)

المعمول

تعتبر الطاهية أنيسة الحلو أن المعمول هو "النسخة العربية من كعك القمر".

وهو من الحلويات الشعبية في الدول العربية، مثل: سوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين المحتلة.

ويتكونّ من السميد، والمكسرات، والتمر، وتزينه أنماط زخرفية من الخارج تُصنع باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب.