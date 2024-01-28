5 مصادر تختبئ فيها السعرات الحرارية قد تفسر زيادة وزنك

من المعروف أن السعرات الحرارية هي اللاعب الرئيس في زيادة وخسارة الوزن، خاصة أنها تحتوي على بعض العناصر المفيدة لهبوط كتلة الدهون وبناء العضلات.

وفي حديث له مع مجلة "بزنس إنسايدر" شارك المدرب الرياضي "غرايم توملينسون" 5 مصادر غذائية تحتوي على سعرات حرارية "خفية" لا يعلم بها الجميع.

زيوت الطبخ

قال توملينسون إن زيوت الطبخ تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، لا يمكن التغاضي عنها.

وأضاف "ملعقة كبيرة من زيت الطهي تحتوي على نحو 140 سعرة حرارية، وباستخدام 5 ميلليلترات يمكنك دهن وعاء الطبخ بـ45 سعرة فقط.

وأشار إلى إن زيت الزيتون بالأخص، له العديد من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة مميزة لنظامك الغذائي، لكن يجب ألا ننسى أنه مصدر مرتفع بالطاقة والسعرات.

القهوة

قال توملينسون "لا يدرك الكثيرون أن كوب القهوة الواحد يحتوي على المئات وأحيانا الآلاف من السعرات الحرارية لما يتضمنه من إضافات كالسكر والحليب كامل الدسم.

ونصح الأفراد باستبدال الحليب الكامل الدسم بالخالي الدسم، وبتناول القهوة دون سكر أو بالقليل منه فقط، والأفضل تحضير القهوة بالمنزل لضمان مكوناتها.

اللحوم

أشار توملينسون إلى أن قطع اللحم التي يستهلكها الأفراد بانتظام لها تأثير واضح على عدم فقدان الدهون.

وقال "على سبيل المثال، يحتوي 200 غرام من لحم البقر المفروم بنسبة دهون 20% على نحو 504 سعرات حرارية، أما الكمية نفسها بنسبة دهون 5% فتحتوي على 248 سعرة حرارية فقط.

الأطعمة القابلة للدهن والصلصات

أكد توملينسون أن الأطعمة القابلة للدهن، مثل: المايونيز، والبيستو، وصلصات السلطة، تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، رغم أنها قد تبدو "غير مهمة".

وأضاف "ملعقة كبيرة من المايونيز تحتوي على 95 سعرة حرارية، وفي حال كنت تحاول الالتزام بتناول سعرات أقل لفقدان وزنك الزائد، فلا بد لك من التقليل من الكمية المستخدمة أو استبدال المايونيز باللبن والأعشاب.