تسجيل وفاة نادرة بسبب مكملات "فيتامين د".. والأطباء يحذرون

وقبل وفاته، أظهر الاختبارات التي أجريت له أن مستويات فيتامين د لدى ميتشنر تبلغ 380 نانوغرام/مل، وهو الحد الأقصى الذي يمكن تسجيله في المختبر. وكمرجع، قدر تقرير صادر عن معهد الطب (IOM) عام 2010 أن مستوى فيتامين د البالغ 20 نانوغرام/مل كان كافياً لصحة العظام الجيدة.

وأثار تقرير وفاة ديفيد ميتشنر مخاوف لدى الأطباء من أن مكملات الفيتامينات، التي يمكن أن يكون لها "مخاطر وآثار جانبية خطيرة للغاية عند تناولها بكميات زائدة".

وقال الطبيب الذي أشرف على حالة ميتشنر قبل وفاته "لم تكن هناك تحذيرات على العبوة أو داخلها توضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة لتناول مكملات فيتامين د.. برأيي، يجب إدراج خطر الموت على العبوات في المستقبل".

يذكر أن فرط كالسيوم الدم هو حالة طبية نادرة ولكنها خطيرة للغاية، إذ يمكن أن تضعف العظام وتلحق أضرارا بالكلى والقلب.