تسجيل وفاة نادرة بسبب مكملات "فيتامين د".. والأطباء يحذرون
أصدر خبراء في مجال الصحة تحذيرات حول مخاطر الإفراط في تناول فيتامين "د" بعد وفاة رجل بريطاني بسبب ارتفاع مستويات الفيتامين في جسمه.
وبحسب الصحف البريطانية، توفي ديفيد ميتشنر، وهو رجل أعمال متقاعد من المملكة المتحدة يبلغ من العمر 89 عامًا، بسبب فرط كالسيوم الدم، وهو تراكم الكالسيوم في الجسم نتيجة للمستويات المفرطة من فيتامين د.
ووفقا للتقرير الطبي فإن مستويات فيتامين د لدى ميتشنر وصلت الحد الأقصى، وتم تسجيل سبب وفاته بأنه "تسمم بفيتامين د، إلى جانب مرض القلب الاحتقاني، والفشل الكلوي المزمن، وفرط كالسيوم الدم".
وقبل وفاته، أظهر الاختبارات التي أجريت له أن مستويات فيتامين د لدى ميتشنر تبلغ 380 نانوغرام/مل، وهو الحد الأقصى الذي يمكن تسجيله في المختبر. وكمرجع، قدر تقرير صادر عن معهد الطب (IOM) عام 2010 أن مستوى فيتامين د البالغ 20 نانوغرام/مل كان كافياً لصحة العظام الجيدة.
وأثار تقرير وفاة ديفيد ميتشنر مخاوف لدى الأطباء من أن مكملات الفيتامينات، التي يمكن أن يكون لها "مخاطر وآثار جانبية خطيرة للغاية عند تناولها بكميات زائدة".
وقال الطبيب الذي أشرف على حالة ميتشنر قبل وفاته "لم تكن هناك تحذيرات على العبوة أو داخلها توضح بالتفصيل المخاطر أو الآثار الجانبية المحددة لتناول مكملات فيتامين د.. برأيي، يجب إدراج خطر الموت على العبوات في المستقبل".
يذكر أن فرط كالسيوم الدم هو حالة طبية نادرة ولكنها خطيرة للغاية، إذ يمكن أن تضعف العظام وتلحق أضرارا بالكلى والقلب.
وبعد انتشار فيروس كوفيد قبل أعوام، تم تشجيع الأفراد على استهلاك فيتامين د لتعزيز جهاز المناعة، لكن يرى الأطباء الآن أن المعظم لا يفهمون أن العديد من الفيتامينات التي يتم الترويج لها على أنها جيدة ومفيدة وتباع في الصيدليات دون وصفات طبية قد تكون بالواقع سيئة للغاية، حتى أن بعضها قد يسبب الوفاة.